На Украине стали отправлять на фронт кошек, чтобы бороться с мышами, досаждающими военным. Об этом сообщила газета Bild 3 декабря.

«Грызуны становятся серьезной проблемой! Они мешают солдатам спать, кусают их в спальных мешках и едят всё, что попадается на глаза», — сказано в публикации.

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказали, что мыши перегрызают важные кабели связи и другое жизненно необходимое на фронте оборудование. Изначально в ВСУ планировали найти деньги на покупку ловушек для мышей и крыс, однако неожиданно появилось другое решение проблемы.

На надоедливых грызунов стали охотиться кошки. Некоторых домашних питомцев хозяева взяли с собой на фронт. Коты стали спасением от огромного количества грызунов. Так, например, приехавший на фронт вместе с владельцем кот Сырский стал звездой социальных сетей.

Одного из котов солдаты даже удостоили награды: фронтовой кот Шайбик получил медаль волонтера за помощь в ловле грызунов.

«За помощь, которую он оказал нашей бригаде и военным», ― написано на врученном Шайбику ордене.

Украинские военные не впервые находят применение животным в зоне боевых действий. Ранее, 14 ноября, сотрудница спецслужб Луганской Народной Республики (ЛНР) заявила, что инструкторы НАТО и Федерального бюро расследований (ФБР) США занимались подготовкой собак-подрывников для нужд ВСУ.

По словам собеседницы агентства, саперы обучали собак саперному делу, в том числе минированию и разминированию. Последняя технология, как она отметила, подразумевала использование животных не только в качестве поисковиков взрывных устройств, но также как подрывников.

Разрушающие амуницию и технику грызуны ― не единственная проблема солдат ВСУ. В октябре стало известно, что у раненых украинских солдат обнаружили инфекции, устойчивые к лечению антибиотиками.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.