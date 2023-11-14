В ЛНР рассказали о подготовке НАТО и ФБР собак-подрывников для ВСУ

Инструкторы НАТО и Федерального бюро расследований (ФБР) США занимались подготовкой собак-подрывников для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 14 ноября сообщила сотрудница спецслужб Луганской Народной Республики (ЛНР) в беседе с «РИА Новости».

По словам собеседницы агентства, саперы обучали собак саперному делу, в том числе минированию и разминированию. Последняя технология, как она отметила, подразумевала использование животных не только в качестве поисковиков взрывных устройств, но также как подрывников.

Так, например, в бывшем саперном и кинологическом центре Северодонецка луганские спецслужбы обнаружили документы, в которых шла речь о работе с животными. Как оказалось, зарубежные саперы занимались обучением не только породистых, но и беспородных псов.

Кроме того, женщина указала на рост случаев, когда собак используют для подрыва российских позиций. Немало сообщений, по ее словам, поступает о заминированных дворнягах: как только они забегают на позиции ВС РФ, происходит взрыв.

Ранее, 25 октября, Герой России полковник Рустам Сайфуллин заявил, что Украина на сегодняшний день ― самая заминированная страна в мире. Он отметил, что в ходе любых боевых действий идет апробация нового вооружения и специальной военной техники. Тем более в настоящий момент Россия противостоит более 50 странам НАТО со своими институтами, научно-исследовательскими бюро.

Тогда же командир саперного взвода первой гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» с позывным Кельвин сказал, что ВСУ дистанционно минируют кассетными боеприпасами населенные пункты у линии боевого соприкосновения в ЛНР.

8 сентября Минобороны РФ показало, как саперы Центрального военного округа помогают местным жителям избавляться от неразорвавшихся кассетных боеприпасов на участках.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.