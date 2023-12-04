В Госдуме предложили запретить телефоны на школьных уроках уже с января

Средства связи планируется запретить использовать на уроках в школах уже в январе 2024 года. Это предполагают поправки ко второму чтению законопроекта, который профильный комитет Думы по просвещению рассмотрит 4 декабря. Таблица поправок есть в распоряжении «Известий».

Так, одной из поправок предполагается вступление в силу законопроекта с момента его официального опубликования (в течение недели после подписания президентом). То есть запрет на телефоны во время занятий в случае принятия закона в осеннюю сессию начнет действовать уже с начала нового года.

Авторами поправок выступили депутаты во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и лидерами всех думских фракций. Как рассказали «Известиям» в комитете ГД по просвещению, законопроект рассчитывают принять и во втором, и в третьем чтениях до конца 2023 года.

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Звонок на перемене: телефоны на школьных уроках запретят уже в январе