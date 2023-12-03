На востоке Москвы вспыхнул пожар на заводе специализированных автомобилей

На Открытом шоссе в Восточном адмиистративном округе Москвы вечером 3 декабря вспыхнул пожар на территории Московского завода специализированных автомобилей (МЗСА). Об этом сообщило столичное управление МЧС России.

«03 декабря 2023 года в 23:08 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре на ш. Открытое, д. 12, к. 3. По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходит загорание в разноуровневом 2-3 этажном административно-производственном здании», — сообщили в ведомстве.

По словам администрации, в здании людей на момент возгорания не было. Информации о пострадавших не поступало.

По словам корреспондента «Известий» Александра Шпака, на месте происшествия находятся 10 экипажей МЧС, однако это число должно увеличиться. Площадь пожара устанавливается.

2 декабря пожарные спасли двоих детей и одного взрослого при возгорании в многоэтажном доме на Новомарьинской улице в Москве. Людей, которых вывели из горящей квартиры, осмотрели медики, но некоторым из них помочь не смогли. Причина пожара не уточняется.