В Москве из горящей квартиры спасли двоих детей и взрослого
Пожар произошел вечером в субботу, 2 декабря, в многоэтажном доме на Новомарьинской улице в Москве.
По информации источника «Известий», пожарные спасли двоих детей и одного взрослого. Сейчас их осматривают медики.
Причина возгорания устанавливается.
Еще один пожар произошел в столице накануне ночью. Он произошел неподалеку от храма в помещении, половина которого использовалась как склад. Площадь пожара составила 50 кв. м, его ликвидировали. О пострадавших не сообщалось.