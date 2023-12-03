В московских аэропортах рассказали о работе в условиях снегопада

Аэродромные службы работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить безопасность полетов и соответствие графику вылетов в условиях обильного снегопада, который пришел в Москву. Об этом в воскресенье, 3 декабря, «Известиям» рассказали в пресс-службе аэропорта Домодедово.

Там сообщили, что расчистка рулежных дорожек, взлетно-посадочных полос и мест стоянок воздушных судов осуществляется с помощью спецтехники.

«Искусственные покрытия территории Домодедово обрабатываются химическими реагентами: жидкими — для предотвращения обледенения покрытия и гранулированными для ликвидации ледяной корки. Для обеспечения безопасности полетов специализированные службы аэропорта проводят противообледенительную обработку самолетов, которая занимает порядка 20 минут», — указали в Домодедово.

Там подчеркнули, что снегопад, накрывший Московский регион, не стал причиной отмены рейсов. О работе в штатном режиме также сообщила пресс-служба Шереметьево.

Как рассказали во Внуково, все службы аэропорта функционируют с привлечением нужного количества персонала и производственных ресурсов, что позволяет обеспечить функционирование всех жизненно важных систем аэропорта.

«Отмен рейсов по метеоусловиям нет. Есть незначительные задержки, которые обусловлены проведением обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью», — уточнили в пресс-службе воздушной гавани.

Ранее в этот же день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что 3 декабря Московский регион накроет мощный циклон «Оливер». Так, область ожидают сильные снегопады, метели и температура воздуха до –6 градусов.

По словам Тишковца, «Оливер» — это редкий тропический атмосферный вихрь, который принесет обильные снегопады, сопровождаемые «усилением ветра, метелью с ухудшением видимости до 200–400 м и заносами на дорогах».