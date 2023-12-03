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В Ставропольском крае леопард напал на хозяина и сбежал

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Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
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В станице Незлобной Ставропольского края леопард напал на своего хозяина и сбежал. Правоохранительные органы приступили к поискам дикой кошки, о чем в воскресенье, 3 декабря, рассказал источник «Известий».

По его словам, в результате нападения хозяин животного был госпитализирован с ранами головы и уха.

Леопард, как только ему удалось сбежать на соседний участок, забрался на дерево, но спустился, когда на место происшествия прибыли полицейские. Тогда один из стражей порядка применил табельное оружие против хищника. Это спугнуло кошку, после чего она побежала в сторону поселка Новый и скрылась в лесу.

Ранее, 11 ноября, из цирка в итальянском городе Ладисполи под Римом сбежал крупный лев. К поискам животного приступила полиция, а местные власти обратились к жителям с просьбой не покидать свои дома.

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