Глава ВВС США отверг страхи об угрозе человечеству со стороны ИИ

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Министр ВВС США Кендалл: ИИ в ближайшем будущем не выйдет из-под контроля
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Фото: AP Photo/Andrew Harnik
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Искусственный интеллект (ИИ) в ближайшее время не выйдет из-под контроля человека, уверен министр военно-воздушных сил (ВВС) США Фрэнк Кендалл. Об этом он заявил на Рейгановском форуме по национальной обороне в штате Калифорния. Трансляция мероприятия велась на YouTube 2 декабря.

«Эту технологию невозможно остановить. Он (ИИ. — Ред.) встроен во все наши продукты, используется там, где он обеспечивает конкурентное преимущество, и правительство не должно этому мешать», — цитирует его SpaceNews.

По словам Кендалла, ИИ — это в первую очередь еще один инструмент. Прежде чем ввести его использование в военной сфере, правительство США должно проверить его безопасность и оценить риски.

«Нам необходимо найти способы оценить эту технологию, стать уверенными в ней, иметь возможность доверять ей и как можно быстрее ввести в эксплуатацию», — объяснил министр.

Необходимо выработать комплекс мер, которые позволят в будущем урегулировать использование возможностей ИИ людьми, чтобы применение таких технологий оставалось в рамках этики и закона, уверен глава ВВС США.

Отвечая на вопрос об опасениях по поводу использования ИИ в качестве оружия, Кендалл заверил, что любое военное применение будет соответствовать международному праву. К тому же в принятии каждого решения будет участвовать человек, несущий ответственность за действия системы.

«Это путь, по которому мы решили идти», — подчеркнул Кендалл.

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1 декабря стало известно, что ВВС США используют цифровые технологии проектирования и конструирования при разработке и испытаниях нового бомбардировщика — носителя ядерного оружия при помощи симуляторов с применением ИИ. Как отмечает журнал Newsweek, в настоящее время США занимают передовые позиции в разработке и внедрении технологий ИИ в свои вооруженные силы.

Перед этим, 29 ноября, вице-президент США Камала Харрис назвала реальными риски «восстания машин» в связи с развитием ИИ. Она добавила, что считает эту угрозу актуальной в перспективе, а сейчас это не та проблема, о которой стоит задумываться.

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