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СМИ узнали об использовании ИИ при испытаниях ядерного бомбардировщика США

Newsweek: США пользуются технологиями ИИ при разработке ядерного бомбардировщика
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Фото: REUTERS/David Swanson
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Военно-воздушные силы (ВВС) США используют цифровые технологии проектирования и конструирования при разработке и испытаниях нового бомбардировщика-носителя ядерного оружия при помощи симуляторов с искусственным интеллектом (ИИ). Об этом сообщил журнал Newsweek в пятницу, 1 декабря.

Как отмечает издание, в настоящее время США занимают передовые позиции в разработке и внедрении технологий ИИ в свои вооруженные силы.

«Цифровые технологии проектирования и конструирования ускорили разработку и испытания бомбардировщика, при этом часть из них проводится в цифровом виде с помощью симуляторов с искусственным интеллектом», — говорится в материале.

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Ранее, 16 ноября, американская компания Lockheed Martin заявила, что совместно с армией США успешно испытала новую оперативно-тактическую ракету PrSM, которая заменит ATACMS. Уточнялось, что в ходе испытаний одна ракета точного удара PrSM была выпущена из пусковой установки HIMARS и поразила цель.

До этого, в начале ноября, стало известно, что в США провалились испытания межконтинентальной ракеты Minuteman III. Как сообщили в командовании глобального удара США, американским военно-воздушным силам (ВВС) пришлось уничтожить ракету из-за обнаружения некой аномалии, возникшей во время испытательного запуска с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии.

Предыдущие испытания Minuteman III прошли в сентябре. Тогда учебная ракета, пролетев около 6,8 тыс. км, упала на американском полигоне в районе кораллового острова Кваджалейн в центральной части Тихого океана.

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