Испытания межконтинентальной ракеты провалились в США

Военно-воздушные силы США уничтожили межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III при испытательном запуске, передает телеканал «Известия». Во время тренировки военные обнаружили техническую проблему, ракету ликвидировали над Тихим океаном. Специалисты проведут тщательный анализ и выяснят причину неполадок.

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