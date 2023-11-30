Вице-президент США Харрис намекнула на «восстание машин» в будущем

Вице-президент США Камала Харрис назвала реальными риски «восстания машин» в связи с развитием искусственного интеллекта (ИИ), однако пока беспокоиться об этом рано, заявила она в ходе мероприятия, организованного газетой New York Times 29 ноября.

«В контексте ИИ много обсуждений экзистенциальных рисков. И они реальны. Но нужно еще спросить, чьему существованию это угрожает. У нас есть образ Терминатора в исполнении Арнольда Шварценеггера и восстания машин против человека. Многие скажут, что к возможности такого нужно относиться серьезно», — говорит Харрис на видео, опубликованном на странице RNC Research в соцсети Х.

Она добавила, что считает эту угрозу актуальной в перспективе, а сейчас это не та проблема, о которой стоит задумываться.

Ранее, 1 ноября, американский предприниматель Илон Маск заявил, что искусственный интеллект — одна из «самых больших угроз» человечеству. По его словам, ИИ представляет собой «экзистенциальный риск», поскольку люди впервые столкнулись с чем-то, «что будет гораздо более разумным, чем мы».