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Подростку в Забайкалье ампутировали руку после взрыва кофемолки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Забайкальском крае 14-летнему подростку ампутировали руку после взрыва кофемолки. Об этом 2 декабря сообщил источник «Известий».

Инцидент произошел в городе Балей. Отчим подростка нашел на улице пакет, в котором были вещи, продукты и кофемолка. Мужчина принес находку домой, сам же ушел на работу. Его пасынок решил включить прибор, но кофемолка взорвалась. Подростка увезли в больницу с травмами.

«После случившегося место взрыва осмотрели специалисты. Среди осколков кофемолки они нашли похожий на электродетонатор предмет», — рассказал источник.

В правоохранительных органах допускают, что детонатор был заложен в кофемолку специально, чтобы навредить родителям мальчика. Были установлены двое подозреваемых 1956 и 1998 годов рождения. Их допросили и оставили в изоляторе временного содержания.

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Ранее, 19 октября, подросток лишился двух пальцев из-за взрывателя для гранаты, найденной на улице. Инцидент произошел в поселке Эльбан Хабаровского края. Прибор взорвался в руке мальчика.

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