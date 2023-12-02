S7 сократит полетную программу по некоторым направлениям

Полетная программа авиакомпании S7 будет сокращена по отдельным направлениям в связи с сезонным перераспределением самолетов. Об этом 2 декабря сообщили в пресс-службе компании.

«S7 Airlines приняла решение о сокращении полетной программы по ряду направлений и отмене рейсов в связи с сезонным перераспределением парка воздушных судов и оптимизацией расписания», — сказали ТАСС в авиакомпании.

Там уточнили, что в течение года расписание пересматривается и корректируется при необходимости.

Тем пассажирам, которые приобрели билеты на попавшие под оптимизацию рейсы на период после 15 января 2024 года, направлены уведомления обо всех изменениях. Авиакомпания также предложила пассажирам оформить полный вынужденный возврат билетов и перебронировать вылет на доступные рейсы S7 или других перевозчиков.

Кроме того, есть возможность переоформить билеты на рейсы S7 со стыковкой в одном из базовых аэропортов.

Ранее, 11 октября, газета «Коммерсант» сообщила, что S7 Airlines намерена сократить осенне-зимнее расписание на 10–15% по сравнению с прошлым годом, так как у перевозчика возникли сложности с обслуживанием самолетов Airbus A320/А321neo. Отмечалось, что трудности возникли на фоне невозможности ремонта американских двигателей P&W, который не осуществляют ни в РФ, ни в Иране.

Тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал появившуюся в СМИ информацию об этом важной, поскольку данная тема относится к географии всей России.