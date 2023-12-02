Эксперт назвал риски изменения льготной ипотеки

Одна из проблем существующего рынка ипотечного кредитования уже не в самих льготных программах, а в отсутствии долгосрочной ипотечной стратегии, что постоянно приводит к перекосам на рынке. Об этом «Известиям» в субботу, 2 декабря, заявил директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.



«Всплески спроса отмечаются каждый раз перед тем, как планируется внести изменения условия кредитования. Но, как правило, рынок недвижимости в такие моменты не готов к ажиотажному спросу — объем доступного предложения начинает сокращаться, а цены расти более активными темпами», — сказал он.



По словам эксперта, отсутствие долгосрочной ипотечной стратегии имеет и более существенные долгосрочные риски. Речь о сокращении планов по выводу новых проектов застройщиками, то есть о снижении объема доступного предложения в будущем, что в перспективе 3-5 лет может стать причиной новой волны роста цен на недвижимость — когда ипотека снова станет более доступной.



«Еще одна проблема в нынешней ситуации — дисбаланс между вторичным и первичным рынком жилья. Для улучшения жилищных условий россиянам необходимо иметь возможность продажи существующей у них недвижимости, что при нынешних ипотечных ставках на готовое жилье становится все более проблемным. При этом люди не могу делать скидки на вторичку когда квартира а залоге у банка — дисконт ограничен величиной задолженности перед банком и стоимостью нового жилья», — сказал Хусаинов.



По его мнению, сейчас очень важно выдержать баланс между ограничениями и поддержанием спроса с параллельным поиском решений по сокращению себестоимости жилья.



«Также стоит обсуждать трансформацию существующих правил проектного финансирования для девелоперов. Сегодняшние правила в будущем не позволят застройщикам стимулировать спрос собственными силами. Тогда ситуация может стать патовой для рынка», — считает он.

Ранее в этот день вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал журналистам, что правительство обсуждает возможность повысить первоначальный взнос по льготной и семейной ипотеке. По его словам, мера будет призвана регулировать выдачу ипотечного займа.

До этого, 27 ноября, в Минфине сообщили «Известиям», что в России планируют увеличить лимит выдачи льготной ипотеки в связи с повышением ключевой ставки и ростом спроса на госпрограммы.