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Месси рассказал о жесткой критике в Аргентине до победы на ЧМ-2022

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Carlos Santtos
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Аргентинский футболист Лионель Месси, выступающий за американский клуб «Интер Майами», подвергался жесткой критике на родине до тех пор, пока не стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины в декабре 2022 года. Об этом 1 декабря спортсмен рассказал в интервью телеканалу ESPN.

«Мне было плохо, как и моей семье и близким. [Критики в Аргентине] были очень несправедливы по отношению к целому поколению игроков. Они говорили обо мне много плохих слов. Я не держу на них зла», ― заявил футболист.

После того, как в 2022 году Месси стал чемпионом мира по футболу, отношение к футболисту среди аргентинцев кардинально изменилось.

«Я считаю для себя триумфом то, что я изменил эту ситуацию и завоевал расположение всего народа Аргентины. Сегодня 95% или 100% аргентинцев любят меня, и это прекрасное чувство», ― признался Месси.

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31 октября стало известно, что обладателем приза лучшему футболисту мира «Золотой мяч», по версии французского журнала France Football, в восьмой раз стал аргентинский форвард американского клуба «Интер Майами» Лионель Месси. До этого Месси становился обладателем приза лучшему игроку мира в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах.

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