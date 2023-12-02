Республиканец Сантос был исключен из конгресса США за коррупцию

Республиканец Джордж Сантос исключен из конгресса США за коррупцию. Об этом сообщил телеканал CNBC 1 декабря.

«В пятницу палата представителей проголосовала за исключение члена палаты представителей Джорджа Сантоса из конгресса за его предполагаемые финансовые преступления и предвыборную ложь, что сократило и без того незначительное число членов Республиканской партии», — сказано в публикации.

За отстранение Сантоса проголосовали 311 участников, голоса в его поддержку отдали 114 членов палаты.

По данным телеканала, расследование в отношении республиканца проводилось давно и было опубликовано еще в середине ноября.

«Комиссия под руководством Республиканской партии пришла к выводу, что Сантос явно воровал из своей кампании и тратил деньги доноров на покупки в таких местах, как Ferragamo и Hermès, на инъекции ботокса и посещение сайта для взрослых OnlyFans.com», — сказано в материале.

Сантос стал шестым по счету членом палаты представителей, которого исключили из конгресса. Его уход, по данным телеканала, существенно снизит уровень влияния Республиканской партии.

В декабре 2022 года Сантос признался в фальсификации некоторых биографических данных, а затем заверил, что перед законом он чист. Конгрессмен признался, что он никогда не работал на финансовые компании Citigroup и Goldman Sachs напрямую, но якобы делал это через свою компанию.

В беседе с New York Post он сообщил, что не окончил ни одного колледжа или университета, несмотря на заявления о наличии дипломов колледжа Баруха и Нью-Йоркского университета.