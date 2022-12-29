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Конгрессмен-республиканец признался в фальсификации биографии ради работы

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ron Adar
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Конгрессмен-представитель Республиканской партии США Джордж Сантос из Нью-Йорка признался в фальсификации некоторых биографических данных и заверил, что перед законом он чист. «Непреступник» намерен продолжить работу в конгрессе, сообщает CNN 26 декабря.

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В интервью радио WABC и газете New York Post на этой неделе Сантос впервые публично заговорил о том, что дополнил некоторые факты биографии.

«Я не преступник. Ни здесь, ни за границей, ни в какой юрисдикции мира я никогда не совершал никаких преступлений. Если перейти к сути, то я и не мошенник. Я не преступник, который обманул всю страну, выдумал этого вымышленного персонажа и баллотировался в конгресс. Я живу здесь уже долгое время. Я имею в виду, что многие люди знают меня. Они знают, кто я такой. Они вели со мной деловые переговоры. Я не собираюсь оправдываться за это, но многие люди преувеличивают или немного искажают данные в резюме... Я не говорю, что я в этом не виноват», — сказал Сантос в интервью радио WABC.

Конгрессмен признался, что он никогда не работал на финансовые компании Citigroup и Goldman Sachs напрямую, но якобы делал это через свою компанию. В беседе с New York Post он сообщил, что не окончил ни одного колледжа или университета, несмотря на заявления о наличии дипломов колледжа Баруха и Нью-Йоркского университета.

«Я не оканчивал никакого высшего учебного заведения. Мне стыдно и жаль, что я приукрасил свое резюме», — сказал он, добавив, что «мы совершаем глупости в жизни».

Впервые о частично вымышленной биографии конгрессмена Сантоса 19 декабря сообщила The New York Times. CNN подтвердил верность информации об образовании и трудовых заслугах республиканца. Телеканал также выяснил, что заявления Сантоса о переживших Холокост как украинские еврейские беженцы из Бельгии дедушке с бабушкой, которые сменили фамилию, противоречат источникам о еврейских беженцах.

Еще одним представителем Республиканской партии, который привлек к себе внимание в декабре, стал сенатор Марко Рубио. Он 14 декабря внес на рассмотрение законопроект, согласно которому китайская платформа TikTok будет запрещена на территории США. По мнению автора закона, таким образом получится защитить американцев от социальных сетей, которые находятся под контролем КНР или других вызывающих озабоченности зарубежных стран.

Через несколько недель, 28 декабря, СМИ узнали, что соцсеть запретили использовать в палате представителей конгресса США. Служба кибербезопасности запретила загружать приложение также на домашние мобильные устройства.

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