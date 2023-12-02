Путин подписал указ о сохранении соцвыплат родителям детей-инвалидов

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому родители детей с инвалидностью смогут одновременно получать социальные выплаты в размере 10 тыс. рублей и работать неполный рабочий день. Документ от 1 декабря опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить ежемесячные выплаты трудоспособным лицам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы...: а) родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю), неработающему либо осуществляющему трудовую деятельность на условиях неполного рабочего времени, в том числе на указанных условиях дистанционно или на дому, — в размере 10 тыс. рублей», — говорится в указе.

Отмечается, что для других «неработающих лиц» выплаты составят 1200 рублей.

Указ вступает в силу с 1 января 2024 года.

Ранее, 27 ноября, Путин подписал закон об увеличении МРОТ в 2024 году до 19 242 рублей в месяц. Еще в июне Путин заявил, что к 2030 году МРОТ должен вырасти минимум в два раза. Он указал на то, что индексация будет гораздо выше темпов инфляции.