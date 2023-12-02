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В Москве объявили победителей премии Russian Creative Awards 2023

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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В Москве состоялась ежегодная церемония вручения Российской национальной премии в сфере креативных индустрий Russian Creative Awards 2023. «Известия» побывали на мероприятии, которое проходило в концертном зале «Зарядье» в пятницу, 1 декабря, и пообщались с победителями.

В номинации «Креативное событие» одержал победу VK Fest. Как отметил директор музыкальных и событийных проектов VK Константин Сидорков, VK Fest уже второй раз становится номинантом этой премии. По его словам, это не предел: они намерены поднимать уровень проведения мероприятий, задавая планку другим участникам индустрии.

Международный фестиваль классической музыки «Кантата» выиграл в номинации «Культурный код», а фестиваль современного искусства «Архстояние детское» в арт-парке «Никола-Ленивец» — в номинации «Новые формы».

Кроме того, «Москва — город кино» получил премию в номинации «Проект в области развития территории», а «СберПро Цифровое развитие» стал цифровым проектом года.

Также премия определила регион года: им стала Нижегородская область.

Ранее стало известно, что человеком года по версии Russian Creative Awards признан народный артист СССР, Герой труда РФ, альтист и дирижер Юрий Башмет. А семейный фильм «Чебурашка» был назван детским проектом года.

В состав жюри вошли представители цифровых экосистем, медиа, искусства, культуры, образования, архитектуры, IT и других направлений креативных индустрий. Один из членов жюри, российский актер Константин Хабенский, рассказал, что выбирать победителей было нелегко.

«Когда находишься в любом жюри, приходится выбирать между прекрасным, оригинальным, необычным и так далее. Всегда это сложно. <...> Я лично отталкивался от того, насколько это значимый проект для помощи и развития детей в нашей стране», — поделился он.

Ежегодная церемония вручения Российской национальной премии в сфере креативных индустрий Russian Creative Awards 2023 состоялась 1 декабря в столичном концертном зале «Зарядье».

В этом году заявки на участие подали более 1 тыс. проектов со всей России, наибольшее число которых поступило из Москвы, Белгородской и Московской областей. Самыми популярными номинациями среди соискателей стали «Культурный код», «Просветительский проект» и «Креативное событие года».

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