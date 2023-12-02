Власти определили категории освобожденных от роста цены на газ потребителей

Правительство освободило несколько категорий потребителей от индексации цены на природный газ на 10% с 1 декабря 2023 года. Освобождены генерирующие компании, население и организации ЖКХ.

Это следует из приказа об индексации оптовой цены газа, который опубликован ФАС России 1 декабря, с которым ознакомились «Известия».

Ранее правительство поручило России ввести в действие с 1 декабря 2023 года оптовые цены на газ для российских потребителей в увеличенном размере. Для промышленных потребителей рост составил 10%. Постановление кабмина было опубликовано 24 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.

Освобождение от индексации цены газа позволит генерирующим компаниям избежать дополнительных расходов при прохождении отопительного сезона и будет способствовать сдерживанию роста стоимости электроэнергии, отметили «Известиям» в Ассоциации «Совет производителей энергии».

Ранее, 24 ноября, в Общественной палате состоялся круглый стол «Газификация СФО: проблемы и возможности», посвященный развитию газоснабжения в Сибири. Как рассказали эксперты, наиболее актуальной проблемой газификация является для регионов Сибири, прежде всего, Красноярского края и Иркутской области. Здесь газ даст возможность активнее развивать промышленное производство.

Перед этим, 23 ноября, сообщалось, что доля нефтегазовых доходов федерального бюджета в России стала минимальной за последние 16 лет. Такую динамику объяснили снижением средней цены на нефть марки Urals и на природный газ, а также налоговым маневром в нефтегазовой отрасли.