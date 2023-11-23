Счетная палата заявила о минимальной доле нефтегазовых доходов бюджета за 16 лет

В России доля нефтегазовых доходов федерального бюджета стала минимальной за последние 16 лет. Об этом в четверг, 23 ноября, сообщает РБК со ссылкой на аналитическую записку Счетной палаты (СП).

По итогам трех кварталов 2023 года нефтегазовые доходы составили 28,3% всех поступлений. Отмечается, что доля сократилась почти на 15 п.п. по сравнению с тем же периодом в 2022 году. В денежном выражении доходы снизились на 2,9 трлн рублей, до 5,58 трлн рублей.

Вклад нефтегазовых доходов в совокупных поступлениях федерального бюджета стал минимальным с 2007 года. По словам аудиторов, такая динамика объясняется снижением средней цены на нефть марки Urals и на природный газ, а также налоговым маневром в нефтегазовой отрасли.

Ранее, 26 октября, СП предупредила, что в этом году Фонд национального благосостояния (ФНБ) за счет дополнительных нефтегазовых доходов пополняться не будет. Ведомство объяснило, что это связано с увеличением расходов на поддержку экономики и граждан в условиях санкций. Другая причина — приостановка действия бюджетного правила в 2022-м, из-за чего дополнительные нефтегазовые доходы, полученные в прошлом году, не поступят в ФНБ в 2023-м, добавили в Счетной палате.