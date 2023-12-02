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The Sun сообщила об обнаружении археологами трех дверей в пирамиде Хеопса

The Sun: археологами найдены три таинственные двери в пирамиде Хеопса
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ahmad Hasaballah
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Археологи изучат, что находится за тремя обнаруженными недавно дверями в пирамиде Хеопса в Гизе. Об этом бывший министр по делам древностей в Египте Захи Хавасс сообщил в интервью газете The Sun.

«Внутри Великой пирамиды я обнаружил три двери. Одна — у южного входа во вторую камеру, с двумя медными ручками. В 21 см за этой дверью мы нашли вторую, а в северном туннеле — третью дверь с двумя медными ручками», — поделился исследователь своей находкой с таблоидом 28 ноября.

Несколько исследований этих дверей уже проводилось, однако их предназначение так и не выяснили. Более того, до сих пор неизвестно, что скрывается за ними.

«Я возглавлю команду, которая должна изучить эти двери и ответить на вопросы о них», — рассказал Хавасс о своих планах.

Пирамида Хеопса была возведена около 2570 года до нашей эры. Это единственное из семи чудес света, сохранившееся до наших дней. Она расположена на плато Гиза неподалеку от двух других пирамид, построенных в честь фараонов Хефрена и Микерина. В настоящее время пирамида является частью Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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В марте министр туризма и по делам древностей Египта Ахмед Исса сообщил о том, что в пирамиде Хеопса в Египте обнаружен ранее неизвестный коридор. Египетский историк и археолог Захи Хавасс заявил, что это одно из самых важных открытий, связанных с пирамидой Хеопса в современную эпоху.

Перед этим, 16 декабря 2020 года, сообщалось, что потерянный артефакт, известный как «реликвия Диксона», пятитысячелетний фрагмент пазла из Великой пирамиды в Гизе (она же пирамида Хеопса), нашли в коробке из-под сигар в Шотландии. При этом оказалось, что реликвия старше, чем предполагали ученые, и относится к периоду правления фараона Хуфу.

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