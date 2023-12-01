Минпромторг разработал новые требования к автомобилям

Минпромторг России 1 декабря подготовил проект изменений в постановление Правительства РФ от 12 мая 2022 года, предполагающий дополнительные требованию к оснащению пассивной безопасности авто. Сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

Из сообщения следует, что действие постановления предлагается продлить до конца 2024 года, при этом с 1 февраля 2024 года требования в значительно большей степени будут соответствовать техническому регламенту.

«С 1 февраля 2024 года выпускаемые на территории РФ транспортные средства должны соответствовать экологическому стандарту не ниже «3»,— говорится в заявлении.

Так, с 1 декабря 2023 года выпускаемые транспортные средства должны быть обязательно оснащены антиблокировочной системой тормозов. Производство указанных систем уже налажено в Костроме. Требование по оснащению системами пассивной безопасности также предлагается сделать обязательным с 2025 года.

Введение правил вызвано продолжением внешнего санкционного давления со стороны Запада и нацелено на обеспечение стабильной работы российской автомобильной промышленности. В то же время проект предлагает ввести новые правила на машины, произведенные в Белоруссии и ввезенные в Россию, добавили в ведомстве.

Ранее, 27 ноября, Минпромторг поддержал дифференциацию вариантов реализации автомобилей на российском рынке. Как указали в ведомстве, онлайн-платформы обеспечивают возможность оперативно приобрести автомобиль по розничной цене, а также снижают риски повышения его стоимости за счет дополнительного оборудования и услуг.