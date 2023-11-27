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Минпромторг поддержал дифференциацию вариантов продажи авто в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Минпромторг России поддерживает дифференциацию вариантов реализации автомобилей на российском рынке, сообщили «Известиям» в министерстве 27 ноября.

«Онлайн-платформы обеспечивают возможность оперативно приобрести выбранный автомобиль по рекомендованной розничной цене, а также снижают риски повышения его стоимости за счет дополнительного оборудования и услуг», — отметили там.

При этом официально представленные на маркетплейсах бренды авто также обеспечивают покупателям качественное гарантийное и сервисное обслуживание, добавили в Министерстве промышленности и торговли РФ.

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Есть ли спрос на дистанционную покупку машин и как проходят такие сделки

Ранее в этот день сообщалось, что, по словам участников автомобильного рынка, около 5% авто в России покупаются дистанционно. Эксперты считают, торговые площадки могут предлагать цены ниже, так как не несут издержек на содержание автосалона.

В то же время генеральный директор лизинговой компании «БериАвто» Ислам Альсултанов рассказал «Известиям», что продажи легковых авто в стране в этом году растут по сравнению с прошлым годом. Ежемесячно в среднем реализуется около 100 тыс. новых машин. По его прогнозу к концу 2023-го число таких сделок превысит 1 млн.

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