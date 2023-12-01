Белоруссия указала в ООН на «моду» ненавидеть русских в Европе

Глава дипмиссии Белоруссии Лариса Бельская заявила в ООН о «моде» ненавидеть русских и русскоязычных в Европе, а также о многочисленных нарушениях прав этнических меньшинств на континенте, сообщается в Telegram-канале постпредства республики.

«Мы видим, как раздуваются «войны памяти», проявляющиеся в балтийских странах и на Украине в сносе памятников советским воинам. Эти памятники очень важны для русских и белорусов, живущих в этих странах, как знаковые символы идентичности. Снос памятников, инициируемый или поощряемый правительством, можно расценивать как подавление этнический идентичности», — заявила Бельская на Форуме ООН по вопросам меньшинств во время круглого стола «Нарушения прав этнических и языковых меньшинств в европейских странах».

Глава дипмиссии отметила, что эти факты не получают адекватной оценки или реакции со стороны международных правозащитных структур, их практически полностью игнорируют западные правящие элиты и СМИ, «продолжая раздувать ненависть».

Бенгальская также заявила о двойных стандартах, которые, по ее словам, проявляются не только в замалчивании проблем с правами этнических меньшинств в европейских странах, но и в действиях и заявлениях, направленных на искажение реальной ситуации в этноконфессиональной сфере, а также попытках разжигания внутренних этнических конфликтов в России и Белоруссии.

«В соответствии с международным правом этнические меньшинства традиционно должны находиться под особой защитой международных и европейских стандартов в области прав человека», — добавила дипломат.

Бенгальская отметила, что вместе с тем, видно примеры многочисленных нарушений прав этнических меньшинств в целом ряде европейских стран. Она считает, что это проблемы каталонского меньшинства в Испании, серьезные нарушения прав ромов в Чехии и в других европейских странах, регулярные нападения на сербов, проживающих на севере Косово, дискриминация по этническому и религиозным признакам представителей мусульманских общин во Франции, Швеции, Нидерландах и других.

28 ноября президент России Владимир Путин заявил, что западные страны хотят расчленить и разграбить Россию. По его словам, это объясняется тем, что многообразие и единство культур, языков, этносов в России просто «не укладывается в логику западных расистов и колонизаторов», в их схему «тотального обезличивания, разобщения, подавления и эксплуатации».