Квадратный метр в новостройках в России стоит 156 кг «сельди под шубой»

За год средняя стоимость квадратного метра в новостройках России выросла на 4,8% и достигла 122,52 тыс. рублей. Это соизмеримо со стоимостью 156 кг одного из самых новогодних салатов — сельди под шубой, рассказали «Известиям» аналитики федеральной компании «Этажи».

По стоимости основных продуктов для приготовления сельди под шубой принято замерять индекса роста цен на основные ингредиенты, входящие в состав салата. Как писали «Известия», стоимость продуктов для приготовления салата за год выросла всего на 4%.

«Фактически средний рост стоимости квадратного метра в новостройках России соизмерим с изменением цены на селедку под шубой, в обоих случаях он составил порядка 4% относительно аналогичного периода прошлого года», — отметил ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов.

Эксперты посчитали, сколько килограммов салата сельдь под шубой в средней стоимости квадратного метра в новостройках в крупнейших городах страны.

По данным специалистов, в Москве средняя цена «квадрата» в новостройках соизмерима со стоимостью 348 кг салата, в Санкт-Петербурге — 239 кг, в Казани — 198 кг, в Краснодаре — 181 кг, в Красноярске — 156,1 кг.

Также в десятке лидеров по массе салата в средней стоимости одного квадратного метра на первичном рынке: Екатеринбург (156 кг), Омск (150,8 кг), Пермь (150,7 кг), Новосибирск (148,6 кг) и Ростов-на-Дону (147,6 кг).

Самые же «несалатные» квадратные метры оказались в новостройках Волгограда (115 кг), Челябинска (124 кг) и Воронежа (132 кг).

Ранее, 29 ноября, гендиректор «Циана» Дмитрий Григорьев заявил, что цены на вторичное жилье в России в 2024 году могут упасть на 10–12%. При этом он добавил, что вторичный сегмент более устойчив к колебаниям на рынке ипотеки.