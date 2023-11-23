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Ингредиенты для «Селедки под шубой» и «Оливье» подорожали на 4% и 6%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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За год ингредиенты для салатов «Селедка под шубой» и «Оливье» подорожали на 4% и 6% соответственно, то есть не превысили инфляцию. Лидерами по подорожанию стали морковь и куриные яйца, которые прибавили в цене более чем 20%. Но на некоторые продукты цены даже сократились, например на майонез и картофель, об этом свидетельствуют данные Росстата за октябрь 2023-го и октябрь 2022-го, с которыми ознакомились «Известия». При этом по многим продуктам отпускные цены в настоящее время ниже или на уровне тех, которые были годом ранее, подчеркнули в Минсельхозе.

«Известия» изучили, как изменилась стоимость продуктов питания, которые традиционно используют для приготовления селедки под шубой и оливье. Стоимость продуктов для первого блюда выросла на 4%, до 782 рублей. Речь идет о сельди (стоимость не изменилась, здесь и далее цена за 1 кг), куриных яйцах (цена увеличилась на 24%), майонезе (–1%), картофеле (–7%), репчатом луке (+12%), свекле (+24%) и моркови (+27%).

Так, общая стоимость ингредиентов для второго блюда выросла на 6%, до 1,2 тыс. рублей. Для приготовления этого салата используют вареную колбасу (+6%), горошек (+6%), куриные яйца (+24%), майонез (–1%), картофель (–7%), репчатый лук (+12%) и морковь (+27%).

В 2023 году ценовая динамика по большинству социально значимых категорий продовольствия находится в пределах общих инфляционных процессов и ежегодных сезонных тенденций, напомнили «Известиям» в Минсельхозе. По многим продуктам отпускные цены даже меньше или на уровне тех, которые были годом ранее, добавили там.

«Стоит отметить, что ценовая динамика на рынке продовольствия во многом зависит от баланса спроса и предложения. В текущем году наблюдается рост производства ряда ключевых видов продукции. В том числе собрано существенно больше картофеля и овощей открытого грунта по сравнению с показателями 2022 года», — сказали в министерстве.

Увеличение объемов способствует сохранению стабильных отпускных цен. Например, стоимость картофеля год к году снизилась, а столовой свеклы выросла. Цены производителей на подсолнечное масло, которое является основным ингредиентом для майонеза, демонстрируют околонулевую динамику, что также обусловлено увеличением валового сбора подсолнечника, резюмировали в ведомстве.

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Ранее, 20 ноября, сообщалось, что стоимость продуктов для новогоднего стола в России в среднем за год подорожала на 9,17%. По информации «Руспродсоюза», семья из четырех человек может потратить на праздничный стол около 5,5 тыс. рублей, в 2022-м сумма составляла 4994 рубля.

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