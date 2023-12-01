ГИБДД Кубани может перестать контролировать парковку

На рассмотрение Государственной думы внесены поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях, предусматривающие передачу полномочий по контролю за соблюдением правил парковки в Краснодарском крае от сотрудников Госавтоинспекции местным властям. Соответствующий законопроект размещен 1 декабря в системе обеспечения законодательной деятельности Госдумы.

«Законопроектом предусматривается возможность передачи полномочий Краснодарскому краю по рассмотрению дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 4 ст. 12.16 КоАП, связанных с несоблюдением требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающих остановку или стоянку транспортных средств», — говорится в пояснительной записке к документу, внесенному на рассмотрение Госдумы законодательным собранием Краснодарского края.

Депутаты региона отмечают, что из-за наплыва автотуристов, отдыхающих на курортах Краснодарского края или следующих транзитом в Крым или Абхазию, проблема нарушений ПДД, связанных с несоблюдением требований знака и разметки, запрещающих стоянку или остановку транспортных средств, становится всё острее. При этом, «личный состав Госавтоинспекции МВД России должен быть нацелен на выявление грубых правонарушений, ведущих к ДТП с тяжкими последствиями. В связи с этим экипажей Госавтоинспекции не хватает для решения сложившейся ситуации», отмечают парламентарии Краснодарского края.

В случае передачи полномочий по контролю за соблюдением правил парковки в Краснодарском крае местным властям, в регионе будет создан специальный орган исполнительной власти, «к компетенции которого будут отнесены полномочия по рассмотрению соответствующих административных правонарушений», говорится в документе.

Депутаты Кубани отмечают, что «передача соответствующих полномочий Краснодарскому краю позволит взять под контроль сложившуюся ситуацию без отвлечения личного состава Госавтоинспекции МВД России».

17 ноября стало известно, что с начала года более 5 тыс. жителей Рязани были оштрафованы за парковку на газонах. Общая сумма штрафов превысила 5,7 млн рублей.