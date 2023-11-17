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Более 5 тыс. рязанцев оштрафовали за парковку на газонах с начала года

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В Рязани с начала 2023 года 5038 автомобилистов наказали за парковку на газонах. Общая сумма штрафов превысила 5,7 млн рублей. Об этом сообщает РИА «7 новостей» со ссылкой на городскую администрацию.

Там напомнили, что, в соответствии с правилами благоустройства, в городе запрещено парковаться на тротуарах, детских и спортивных площадках, контейнерных площадках, на зеленых участках.

Только за прошедшую неделю список наказанных за парковку на газонах автомобилистов пополнился еще 127 водителями. Они заплатили еще 136 тыс. рублей в виде штрафов, отмечает 62INFO.ru.

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