Пианист Мацуев прокомментировал назначение Гергиева директором Большого театра

Пианист, народный артист РФ Денис Мацуев 1 декабря поздравил дирижера, художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева с назначением на должность генерального директора Большого театра.

«Безусловно, бренд Большого ко многому обязывает, я тоже обожаю этот театр, отношусь к нему с особым пиететом. Пожелаю моему дорогому другу и коллеге по сцене многолетнему в первую очередь здоровья, а всему потрясающему коллективу Большого театра — творческих побед, открытий, премьер, всем труппам — и оперной, и балетной, — и оркестру, и вообще всей команде», — заявил Мацуев.

Он выразил уверенность, что энергия, фантазия и полная вовлеченность в творчество нового генерального директора принесут театру большие результаты.

«Я от чистого сердца желаю этого, потому что я знаю, что такое гергиевская энергия, я знаю, что такое гергиевские темп и ритм. Я думаю, что всё будет хорошо. Сегодня, безусловно, исторический день для всей нашей культуры и для мировой культуры, потому что уникальный человек планетарного масштаба назначен директором Большого театра», — добавил народный артист России.

В свою очередь, солистка оперы Большого театра Анна Аглатова отметила, что для коллектива основной задачей остается выступать и радовать публику. Однако теперь необходимо делать это лучше, а величина Гергиева станет для всех стимулом подняться на более высокий уровень.

«Теперь работы будет больше, вот так это воспринимается, но всегда чем больше работы, тем больше радости. Каждый выход на сцену — это такой выброс адреналина, ради которого мы пришли в эту профессию», — добавила она.

С назначением на должность гендиректора Большого театра Гергиева также поздравил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Выдающийся дирижер и прекрасный руководитель, Валерий Абисалович обладает уникальной творческой харизмой. Он — пример преданности искусству, нашему культурному коду», — написал глава города в Telegram-канале.

Беглов выразил уверенность, что в должности гендиректора Большого Гергиев «сохранит и приумножит великие традиции русского оперного и балетного искусства».

О назначении дирижера, художественного руководителя Мариинского театра Гергиева на должность гендиректора Большого театра стало известно ранее в этот день. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. До этого гендиректором был Владимир Урин. Он освобожден от должности по собственному желанию.

Гергиев заявил, что для него это огромная ответственность. Он выразил надежду на то, что ближайшие театральные сезоны и годы будут успешными.