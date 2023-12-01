Эксперт оценил решение Бразилии вступить в ОПЕК+

Новость о том, что Бразилия с 2024 года вступит в ОПЕК+, позитивная, рассказал «Известиям» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

«Это новость позитивная, по той причине, что долгое время Бразили не была членом ОПЕК+, поэтому воспринималась как своего рода безбилетник. То есть она получала выгоды от того, что участники ОПЕК+ сокращали производство нефти, тем самым повышали стоимость нефти на мировых рынках или предупреждали ее падения», — отметил он.

Кроме того, по его словам, заодно члены ОПЕК+ брали на себя ответственность за некоторое создание недовольства для Запада: американцы были недовольны действиями ОПЕК+ последние время — в 2021-м, 2022-м, 2023 годах. Как объяснил эксперт, американцы были против ОПЕК+, так как считали, что это еще и политически неправильно: когда незападные производители нефти помогают России справиться с западным экономическим давлением, ведь для РФ организация выгодна.

«Бразилия была безбилетником, который американского давления не получал в ответ на то, что России помогает, и [страна] не сокращала свою добычу [нефти], пользуясь тем, что другие сокращают, а цена на нефть или растет, или не падает. Теперь эта несправедливость устранена, и Бразилия тоже станет участницей ОПЕК+. Это на самом деле очень логичное решение. <…> Вступление Бразилии в ОПЕК+ лишний раз подчеркивает, что это альянс незападных экспортеров нефти», — подытожил Митрахович.

Накануне на заседании ОПЕК+ было принято решение, что с января 2024 года к альянсу присоединится Бразилия. Также страны договорились о дополнительных сокращениях добычи нефти. Следующая встреча участников организации запланирована на 1 июня 2024 года.