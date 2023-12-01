Абдразаков и Чайковский оценили смену гендиректора Большого театра

Со вступлением Валерия Гергиева на должность гендиректора Большого театра, возможно, появятся необычные оперные постановки, которые ранее в Москве не показывали, выразил мнение «Известиям» художественный руководитель Московской государственной академической филармонии Александр Чайковский 1 декабря.

Он отметил, что Гергиев — выдающийся музыкант, выдающийся дирижер, мировая знаменитость.

«Надеюсь, что, может быть, появятся какие-то необычные оперные постановки, которые вообще в Москве никогда не шли. Может быть, кончено, с таким дирижером сам процесс спектакля будет более интересен с музыкальной точки зрения. Но я думаю, что, во всяком случае, музыкальная составляющая с ним может быть гораздо интереснее», — сказал Чайковский.

При этом он уточнил, что сила нового гендиректора Большого театра заключается в том, что он может привлечь массу замечательных музыкантов, певцов, которые приедут для того, чтобы с ним спеть.

В свою очередь, оперный певец Ильдар Абдразаков, комментируя назначение Гергиева, подчеркнул, что при каждом руководителе театр переживает особый, неповторимый период.

«Мне довелось выступать на сценах и Большого, и Мариинского театров, за что я очень благодарен судьбе! При каждом руководителе театр переживает особый, неповторимый период, ведь каждый из них вкладывает частичку своей души, и именно тогда мы видим торжество искусства», — сказал Абдразаков, добавив, что новый гендиректор сможет всех удивить.

О назначении дирижера, художественного руководителя Мариинского театра Гергиева на должность гендиректора Большого театра стало известно ранее в этот день. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. До этого был гендиректором Владимир Урин. Он освобожден от должности по собственному желанию.

Гергиев заявил, что для него это огромная ответственность. Он выразил надежду на то, что ближайшие театральные сезоны и годы будут успешными.