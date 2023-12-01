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Голикова анонсировала введение в РФ обязательного диспансерного наблюдения

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Обязательное диспансерное наблюдение за работающими гражданами с 2024 года будет включено в программу с отдельным тарифом ОМС. Об этом 1 декабря объявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на открытии Национального конгресса «Национальное здравоохранение — 2023» на площадке Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ.

«Для приближения к работающим гражданам медицинской помощи со следующего года вводим с отдельным тарифом системы обязательного медицинского страхования диспансерное наблюдение за работающими», — заявила она.

Голикова добавила, что такое наблюдение может быть организовано посредством заключения работодателя соответствующего договора с медучреждением либо медицинским подразделением самого предприятия.

По ее словам, в программе также предусмотрена диспансеризация мужчин и женщин по оценке их репродуктивного здоровья, добавила «Газета.Ru».

II конгресс «Национальное здравоохранение» проходит 1 и 2 декабря. Выставка-форум «Россия», на площадке которой организован конгресс, открылась 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. Посетить выставку можно бесплатно.

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Ранее в этот день, президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам конгресса заявил, что задачам развития медицины государство придает приоритетное значение, однако нерешенные вопросы еще остаются. Он также поблагодарил врачей, фельдшеров и других медработников, которые, рискуя жизнью, спасают и выхаживают российских военнослужащих в зоне спецоперации.

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