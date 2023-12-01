Пятая и шестая ракетки России поженились

Российские теннисисты Анастасия Потапова и Александр Шевченко поженились в Санкт-Петербурге. Об этом 1 декабря рассказала спортсменка в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

«Мистер и миссис Шевченко», — подписала она одну из фотографий с церемонии во Дворце бракосочетания № 1.

Потапова является пятой ракеткой России, она занимает 28-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Шевченко имеет статус шестой ракетки страны, он расположен на 49-й строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Ранее, 18 ноября, российский теннисист Даниил Медведев уступил итальянцу Яннику Синнеру в полуфинале итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Матч закончился со счетом 6:3, 6:7 (4:7), 6:1 в пользу 22-летнего Синнера.

До этого, 13 ноября, была опубликовала версия топ-50 рейтинга ATP, в которую впервые попали шесть россиян. В частности, Медведев занял третье место рейтинга.