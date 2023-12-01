Шойгу анонсировал проведение стратегического учения «Океан-2024»
Российские военные в 2024 году проведут итоговое стратегическое командно-штабное учение «Океан-2024» с привлечением всех видов Вооруженных сил (ВС). Об этом 1 декабря заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«Реализация комплекса мероприятий боевой учебы обеспечит выполнение задач по защите национальных интересов и своевременное реагирование на изменения военно-политической обстановки», — отметил глава Минобороны РФ на селекторном совещании.
Он добавил, что в течение года в рамках боевой подготовки планируется провести ряд учений, из которых порядка 20 будут проходить с участием подразделений иностранных государств. Четыре из них будут организованы в том числе в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Ранее, 26 ноября, Шойгу сообщил, что Единая система противовоздушной обороны (ПВО) стран ОДКБ фактически создана, двусторонние соглашения подписаны с каждым из государств. По его словам, система оснащена и работает, а также проводятся учения для поддержания ее в боевом состоянии.
До этого, 21 ноября, министр обороны РФ отметил, что российские корабли в 2023 году совершили более 50 походов для сдерживания военно-морских сил НАТО в Мировом океане. Он добавил, что в ходе учения «Финвал-2023» отработано применение разнородных сил Тихоокеанского флота для защиты акватории Северного морского пути.