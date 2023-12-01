Реклама
Прямой эфир
Мир
Лавров заявил об отсутствии сигналов от Киева к урегулированию конфликта
Мир
Израиль обвинил ХАМАС в невыполнении обязательств по заложникам
Мир
NYT сообщила о получении Израилем данных об атаке ХАМАС за год до нападения
Общество
Обильные снегопады обрушатся на Москву в воскресенье
Происшествия
На рынке «Садовод» в Москве произошел пожар
Общество
Гражданин РФ и Италии признал вину в подрыве ж/д под Рязанью по заданию Киева
Мир
Лавров назвал трусами Блинкена и Борреля за ранний отъезд со СМИД ОБСЕ
Мир
Число погибших после ударов Израиля по сектору Газа возросло до 32
Наука и техника
Ракета-носитель «Союз» с кораблем «Прогресс МС-25» стартовала с Байконура
Мир
Орбан предложил ЕС вернуться к вопросу членства Украины через 5-10 лет
Армия
Шойгу оценил потери ВСУ за полгода контрнаступления в 125 тыс. человек
Мир
Зеленский объявил о создании линии обороны от Донбасса до Западной Украины
Общество
Генконсульства ФРГ закрылись в Екатеринбурге и Новосибирске
Политика
В Кремле заявили о продолжении РФ контактов по освобождению россиян из Газы
Мир
Порошенко не выпустили с Украины на встречи в США и Польше

Шойгу анонсировал проведение стратегического учения «Океан-2024»

Шойгу: в РФ пройдут стратегические командно-штабные учения «Океан-2024»
0
Фото: ТАСС/Вадим Савицкий
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские военные в 2024 году проведут итоговое стратегическое командно-штабное учение «Океан-2024» с привлечением всех видов Вооруженных сил (ВС). Об этом 1 декабря заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Реализация комплекса мероприятий боевой учебы обеспечит выполнение задач по защите национальных интересов и своевременное реагирование на изменения военно-политической обстановки», — отметил глава Минобороны РФ на селекторном совещании.

Он добавил, что в течение года в рамках боевой подготовки планируется провести ряд учений, из которых порядка 20 будут проходить с участием подразделений иностранных государств. Четыре из них будут организованы в том числе в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Под лед нормально: российские субмарины испытали в условиях Арктики
Дизель-электрическая лодка проекта 636.3 приняла участие в учениях, которые не проводились на Севморпути несколько десятилетий

Ранее, 26 ноября, Шойгу сообщил, что Единая система противовоздушной обороны (ПВО) стран ОДКБ фактически создана, двусторонние соглашения подписаны с каждым из государств. По его словам, система оснащена и работает, а также проводятся учения для поддержания ее в боевом состоянии.

До этого, 21 ноября, министр обороны РФ отметил, что российские корабли в 2023 году совершили более 50 походов для сдерживания военно-морских сил НАТО в Мировом океане. Он добавил, что в ходе учения «Финвал-2023» отработано применение разнородных сил Тихоокеанского флота для защиты акватории Северного морского пути.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023