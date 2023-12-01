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В метро Москвы мужчина разбил створку турникета

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Фото: соцсети
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В Московском метрополитене мужчина разбил створку турникета, попытавшись пройти бесплатно за пассажиром. Об этом сообщила столичная прокуратура в пятницу, 1 декабря.

«39-летний мужчина на станции метро «Баррикадная» умышленно, из хулиганских побуждений, не остановившись перед закрывшимися створками турникета, разбил одну из них», — сказано в Telegram-канале ведомства.

Прокуратура уточнила, что злоумышленник задержан, он полностью признал вину. Как указано, мужчина будет привлечен к уголовной ответственности за вандализм (ст. 214 УК РФ).

Похожий инцидент произошел в октябре. Так, 31-летний мужчина попытался пройти за другим пассажиром на станции «Лермонтовский проспект» в Московском метрополитене, не оплатив проезд. Он не успел пройти до закрытия турникета, но все-таки раздвинул руками дверцы и проник на станцию, после этого рукой разбил створку. Его задержали, мужчина признал вину. Он совершил правонарушение в период условного осуждения за покушение на мошенничество и грабеж. Было возбуждено уголовное дело по ст. 214 УК РФ («Вандализм»).

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