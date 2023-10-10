Безбилетник разбил дверцы турникета в Московском метро

Мужчина разбил стеклянные створки турникета на станции «Лермонтовский проспект» в Московском метрополитене. Об этом 10 октября сообщила столичная прокуратура.

31-летний мужчина попытался пройти за другим пассажиром, не оплатив проезд. Он не успел пройти до закрытия турникета, но все-таки раздвинул руками дверцы и проник на станцию. После этого он развернулся и рукой разбил створку.

Злоумышленника сразу задержали, он признал вину. Он совершил правонарушение в период условного осуждения за покушение на мошенничество и грабеж.

Возбуждено уголовное дело по ст. 214 УК РФ («Вандализм»). Оно находится на контроле прокуратуры Московского метрополитена.

Ранее, 11 июля, студента МГТУ имени Баумана Александра Чагина, разбившего турникет в Московском метрополитене, оштрафовали на 10 тыс. рублей. Также он возместил ущерб в размере чуть больше 1,5 тыс. рублей.