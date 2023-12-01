Сухогруз сел на мель на Волге под Астраханью
На реке Волге в Черноярском районе Астраханской области на мель сел сухогруз «Вячеслав Аршинов». Судовладелец планирует привлечь буксир для того, чтобы снять судно с грунта.
Как пишет «Астрахань 24», сухогруз застрял у села Соленое Займище. Порт его приписки — Санкт-Петербург. В МЧС рассказали, что пострадавших среди членов экипажа нет, никто в медицинской помощи не нуждается.
Достаточный запас продовольствия на судне имеется. Разлива нефтепродуктов не произошло, судовой ход не нарушен. Другая информация сейчас уточняется.
Ранее, 29 ноября, сообщалось, что нефтяной танкер Kadriye Ana под флагом Турции из-за мощного шторма сел на мель у берегов Стамбула. Судно находилось под угрозой крушения, поэтому экипаж, состоящий из 12 человек, эвакуировали. В результате инцидента никто не пострадал.