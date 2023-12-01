ВС РФ уничтожили безэкипажный катер Украины в Черном море

В западной части Черного моря был обнаружен следовавший в направлении Крыма безэкипажный катер Украины, его уничтожила авиация флота. Об этом 1 декабря сообщило Минобороны РФ.

Беспилотное судно Военно-морских сил (ВМС) Украины было обнаружено 1 декабря около 8:00 мск, уточнили в военном ведомстве.

«Обнаруженная цель была уничтожена из штатного вооружения морской авиации Черноморского флота», — сказано в сообщении.

Ранее, 22 ноября, в Минобороны РФ сообщили об уничтожении четырех безэкипажных катеров ВМС Украины в Черном море. Все обнаруженные цели были уничтожены.

До этого, 17 ноября, в юго-западной части акватории Черного моря были также обнаружены восемь катеров, двигающихся в сторону Крыма. Все они были уничтожены морской авиацией Черноморского флота.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.