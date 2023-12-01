Реклама
Прямой эфир
Общество
«Известия» пообщались с прибывшими в Чечню беженцами из Газы
Наука и техника
В «Сириусе» представили робота-водолаза и дрон с вертикальной системой взлета
Спорт
Полицейские пострадали в драке футбольных фанатов перед матчем Лиги конференции
Мир
WSJ узнала о продлении Израилем и ХАМАС перемирия еще на один день
Армия
Военная полиция РФ выявила более 220 пособников ВСУ с начала года
Мир
ХАМАС освободило израильскую невесту россиянина
Происшествия
Три человека погибли при пожаре в пятиэтажке Хабаровска
Армия
В России начался серийный выпуск боеприпасов для FPV-дронов
Армия
«Известия» показали танки ВС РФ с особой защитой на южнодонецком направлении
Мир
США продолжат поддержку Израиля после гуманитарных пауз в Газе
Армия
МО показало боевую работу минометов «Поднос» на купянском направлении
Мир
Чижов заявил о готовности РФ ответной мерой ограничить передвижение дипломатов ЕС
Общество
Почти четверть россиян будут работать 31 декабря
Общество
Огнеборцы в Ростове-на-Дону полностью ликвидировали пожар на рынке
Мир
Всемирный банк одобрил пакет программ помощи Украине на $1,2 млрд

В ДТП с грузовиком под Новосибирском погибли двое детей

0
Фото: Управление МВД РФ по Новосибирской области
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Новосибирске в ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика погибли двое детей. Об этом в пятницу, 1 декабря, сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.

«По предварительной информации, 30 ноября 2023 года около 21:35 (17:35 мск) водитель за рулем Renault Symbol, двигаясь по автодороге К-17р со стороны города Карасук в сторону поселения Ордынское, выехав на полосу встречного движения, столкнулась с встречным грузовым автомобилем Freightliner», — говорится в сообщении ведомства.

После аварии оба автомобиля съехали в кювет.

В результате ДТП погибли двое детей 12 и 3 лет. Водителя легковушки госпитализировали.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Выясняются обстоятельства аварии.

Аварии набирают обороты: в России выросло число ДТП
В ГИБДД подвели итоги аварийности с начала года

Ранее, 30 ноября, двое человек погибли и шестеро попали в реанимацию после ДТП с автобусом под Липецком. Как следует из опубликованных фото с места аварии, после столкновения микроавтобус вылетел в кювет, где перевернулся.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023