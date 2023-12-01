В ДТП с грузовиком под Новосибирском погибли двое детей
В Новосибирске в ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика погибли двое детей. Об этом в пятницу, 1 декабря, сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.
«По предварительной информации, 30 ноября 2023 года около 21:35 (17:35 мск) водитель за рулем Renault Symbol, двигаясь по автодороге К-17р со стороны города Карасук в сторону поселения Ордынское, выехав на полосу встречного движения, столкнулась с встречным грузовым автомобилем Freightliner», — говорится в сообщении ведомства.
После аварии оба автомобиля съехали в кювет.
В результате ДТП погибли двое детей 12 и 3 лет. Водителя легковушки госпитализировали.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Выясняются обстоятельства аварии.
Ранее, 30 ноября, двое человек погибли и шестеро попали в реанимацию после ДТП с автобусом под Липецком. Как следует из опубликованных фото с места аварии, после столкновения микроавтобус вылетел в кювет, где перевернулся.