Двое погибли и шестеро попали в реанимацию после ДТП с автобусом под Липецком

ДТП с участием микроавтобуса Mercedes и автобуса «ПАЗ-Вектор» произошло в Липецкой области, погибли два человека, шесть попали в реанимацию. Об этом 30 ноября сообщила прокуратура региона в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, авария произошла на автодороге Липецк — Данков около 8:10 мск около села Новоникольское Данковского района.

На месте погибли два пассажира микроавтобуса, еще девять пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Трое пострадавших получат амбулаторное лечение, а шесть человек находятся в реанимации.

Как следует из опубликованных фото с места аварии, после столкновения микроавтобус вылетел в кювет, где перевернулся.

«По предварительным данным, причиной аварии стало несоблюдение требований ПДД водителем Merсedes, который не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения», — уточнили в надзорном органе.

Микроавтобус принадлежит частной дорожной организации, в момент ДТП он перевозил работников общества к месту выполнения субподрядных работ. Владелец «ПАЗ» — ООО «АвтоБус» поселка Лев Толстой.



На месте происшествия проводятся следственные действия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Накануне экскурсионный автобус, перевозивший детей, столкнулся с двумя легковыми автомобилями в Калининградской области. Пострадали три человека.

Ранее, 25 ноября, произошло ДТП с перевозившим детей автобусом в Калужской области. В результате шесть детей пострадали и один человек погиб.