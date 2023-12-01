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Венгрия выразила готовность стать посредником в урегулировании конфликта на Украине

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Фото: РИА Новости/БелТА/Максим Гучек
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Венгрия всё еще может выступить в качестве посредника для переговоров Москвы и Киева, заявил «Известиям» министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. По его словам, сразу после начала СВО, он позвонил главе МИД России Сергею Лаврову и главе офиса президента Украины Андрею Ермаку.

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«Я сказал обоим, что если они хотят переговоров и связаться друг с другом, то Венгрия готова предоставить справедливую и безопасную среду для этого c равными условиями. Мое предложение всё еще в силе, но всё зависит от самих сторон: примут они это предложение или нет. Мы не можем сделать ничего другого, кроме как предложить нашу помощь, что мы и сделали. Мы придерживаемся того, что предложили», — сказал он.

При этом Венгрия не планирует поставлять оружие Киеву, подтвердил Сийярто.

«Это принципиальная позиция. Мы хотим мира, мы хотим сохранить человеческие жизни», — подчеркнул дипломат.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Петера Сийярто «Известиям»:

«Мы никогда не будем поставлять оружие на Украину»

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