Боец Царукян назвал непредсказуемость главной угрозой со стороны Дариуша
Россиянин армянского происхождения Арман Царукян (20–3) считает, что непредсказуемость его ближайшего соперника американского бойца Бенеила Дариуша (22–5) станет для него главной опасностью. Об этом в преддверии боя, который возглавит турнир UFC Fight Night 233, рассказал в интервью «Известиям» сам Царукян.
«Дариуш — мой первый топовый соперник с корявой манерой? Ну да, вот с такими и тяжело драться, непонятно, откуда, куда выкидывает удары. Все удары размашистые. Со стандартными легче драться. Мы с ним виделись уже два раза на неделе, он спокойный, никаких таких высказываний», — сказал боец.
Схватка Царукяна и Дариуша станет главным событием турнира UFC Fight Night 233, который состоится в США в ночь со 2 на 3 декабря по московскому времени. Победа в этом поединке может приблизить российского бойца к титульному бою в промоушене.
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