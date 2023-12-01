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Боец Царукян назвал непредсказуемость главной угрозой со стороны Дариуша

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Diego Ribas
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Россиянин армянского происхождения Арман Царукян (20–3) считает, что непредсказуемость его ближайшего соперника американского бойца Бенеила Дариуша (22–5) станет для него главной опасностью. Об этом в преддверии боя, который возглавит турнир UFC Fight Night 233, рассказал в интервью «Известиям» сам Царукян.

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«Дариуш — мой первый топовый соперник с корявой манерой? Ну да, вот с такими и тяжело драться, непонятно, откуда, куда выкидывает удары. Все удары размашистые. Со стандартными легче драться. Мы с ним виделись уже два раза на неделе, он спокойный, никаких таких высказываний», — сказал боец.

Схватка Царукяна и Дариуша станет главным событием турнира UFC Fight Night 233, который состоится в США в ночь со 2 на 3 декабря по московскому времени. Победа в этом поединке может приблизить российского бойца к титульному бою в промоушене.

Подробности читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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