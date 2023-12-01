На аукционе продадут «замок Моцарта»

Подразделение аукционного дома Sotheby’s, занимающееся недвижимостью, выставило на продажу австрийский замок Штуппах. По-другому его еще называют «замок Моцарта».

Он был построен в 1130 году и затем перестраивался в XV и XVII веках. История замка связана с именем Моцарта. Владелец особняка граф Франц фон Вальзегг в 1791 году заказал композитору «Реквием» в память об умершей супруге. После смерти маэстро партитура шедевра хранилась в замке Штуппах вплоть до попадания в Австрийскую национальную библиотеку. Поэтому строение и стало известно как «замок Моцарта».

Заявленный эстимейт — €3,95–9,95 млн. В замке 50 комнат, а также ряд других пространств и сад.

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Реквием и мечты: замок заказчика Моцарта и блузка Леди Ди