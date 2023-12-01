Венгрия выступила против ограничения передвижения российских дипломатов в ЕС

Инициатива Чехии по ограничению передвижения российских дипломатов внутри объединения не разумна. Об этом заявил «Известиям» глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Эта инициатива абсолютно точно идет вразрез с нашими принципами при всем моем уважении к моему чешскому коллеге. У меня с ним хорошие отношения. Но я не считаю, что это будет разумным», — заявил Сийярто.

По его словам, Венгрия не поддерживает инициативы, которые ограничивали бы дипломатическую активность.

Ранее Чехия внесла на обсуждение Евросоюза предложение ограничить передвижение российских дипломатов по странам сообщества, присоединившимся к Шенгенскому соглашению.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Петера Сийярто «Известиям»:

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