Реклама
Прямой эфир
Мир
ЕК представил план налога на прибыль с замороженных активов РФ
Мир
Гендиректор Большого театра Владимир Урин объявил об уходе с поста
Мир
Венгрия выступила против ограничения передвижения российских дипломатов в ЕС
Общество
Запертую в подвале при ремонте труб собаку спасли в Омске
Спорт
Гаджимагомедов и Чикунова выиграли Национальную спортивную премию
Общество
Путин подписал указ об учреждении «Холдинга ВВСС» в рамках контрсанкций
Мир
В Белом доме признали сложность поддержки Украины в 2024 году
Мир
Al Jazeera сообщил об освобождении Израилем седьмой группы заключенных
Общество
Площадь пожара на рынке в Ростове-на-Дону увеличилась до 4 тыс. кв. м
Мир
США продолжат поддержку Израиля после гуманитарных пауз в Газе
Экономика
Россия продлит сокращение поставок нефти до конца I квартала 2024 года
Мир
Bloomberg сообщило об ущербе европейских агрофирм из-за украинского сахара
Мир
Обязательную проверку документов в Закарпатье ввели 1 декабря
Мир
Армия Израиля сообщила об освобождении ХАМАС еще шестерых заложников
Происшествия
Лошадь погибла от удара током в центре Москвы

Венгрия выступила против ограничения передвижения российских дипломатов в ЕС

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Lev Radin
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Инициатива Чехии по ограничению передвижения российских дипломатов внутри объединения не разумна. Об этом заявил «Известиям» глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Макет санкций: как Россия отреагирует на новые ограничения ЕС
Что может включать 12-й пакет рестрикций и каковы риски для европейских стран

«Эта инициатива абсолютно точно идет вразрез с нашими принципами при всем моем уважении к моему чешскому коллеге. У меня с ним хорошие отношения. Но я не считаю, что это будет разумным», — заявил Сийярто.

По его словам, Венгрия не поддерживает инициативы, которые ограничивали бы дипломатическую активность.

Ранее Чехия внесла на обсуждение Евросоюза предложение ограничить передвижение российских дипломатов по странам сообщества, присоединившимся к Шенгенскому соглашению.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Петера Сийярто «Известиям»:

«Мы никогда не будем поставлять оружие на Украину»

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023