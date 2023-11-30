Захарова прокомментировала слова Бербок о Лаврове

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова удивилась высказыванию министра иностранных дел Германии Анналены Бербок об ее российском коллеге. Год назад главу МИД ФРГ не интересовала ситуация, при которой польское председательство не направило России приглашение на заседание СМИД ОБСЕ, заявила дипломат 30 ноября.

«Почему-то год назад ее не волновало, что Сергей Лавров вообще не появился в зале, поскольку польское председательство не направило России приглашение на заседание», — написала она в своем Telegram-канале, комментируя слова Бербок о том, что глава российского МИДа «появляется в зале только тогда, когда говорит сам, а не для того, чтобы слушать других».

Захарова также пошутила, что если бы глава МИД ФРГ сказала раньше о том, что «она жаждет любоваться Лавровым в зале», то страны НАТО не стали бы препятствовать прибытию российской делегации на международные форумы.

Она добавила, что все выступления на Совете министров транслируются онлайн и послушать их можно, находясь в любой точке планеты, при этом возможность выступить предоставляется лишь тем, кто находится в зале.

Ранее в четверг Захарова сообщила, что выступление Лаврова на заседании СМИД ОБСЕ коснется, в том числе, кризиса безопасности в Европе, вызванного нежеланием США выстраивать нормальный порядок отношений.

Двухдневный формат СМИД ОБСЕ, проходящего 30 ноября – 1 декабря в Скопье (Северная Македония), включает пленарные заседания и другие мероприятия в рамках совета и на его полях. Как отмечается, в программе Лаврова запланированы как многосторонние, так и двусторонние переговоры.

Так, он уже встретился с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто и обсудил ситуацию на Украине и ряд других международных проблем. Лавров также обсудил с министрами иностранных дел Северной Македонии, действующим председателем ОБСЕ Буяром Османи и главой министерства иностранных и европейских дел и торговли Мальты, будущим председателем объединения Ианом Борчем состояние дел в ОБСЕ.