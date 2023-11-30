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Гаджимагомедов и Чикунова выиграли Национальную спортивную премию

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Фото: ТАСС/Бобылев Сергей
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Боксер Муслим Гаджимагомедов и пловчиха Евгения Чикунова стали лауреатами Национальной спортивной премии в номинации «Гордость России» как спортсмен года. Церемония вручения состоялась 30 ноября в Москве.

Гаджимагомедов в 2023 году во второй раз выиграл чемпионат мира по боксу. Он победил на соревнованиях в Ташкенте в весовой категории до 92 кг.

Чикунова 21 апреля 2023 года установила мировой рекорд в плавании на 200 метров брассом. Достижение было ратифицировано Международной федерацией водных видов спорта.

Другими претендентами на премию были пловец Климент Колесников, фристайлист-акробат Максим Буров, гимнастки Лала Крамаренко и Виктория Листунова.

Также лауреатом премии как тренер года стала работающая в художественной гимнастике Вера Штельбаумс. Ее воспитанниками являются олимпийские чемпионки Евгения Канаева, Ксения Дудкина, Вера Бирюкова, Маргарита Алийчук.

Также на награду претендовали тренер сборной команды России по фехтованию Юлия Гараева и тренер по плаванию Витта Новожилова.

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