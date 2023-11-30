Гаджимагомедов и Чикунова выиграли Национальную спортивную премию

Боксер Муслим Гаджимагомедов и пловчиха Евгения Чикунова стали лауреатами Национальной спортивной премии в номинации «Гордость России» как спортсмен года. Церемония вручения состоялась 30 ноября в Москве.

Гаджимагомедов в 2023 году во второй раз выиграл чемпионат мира по боксу. Он победил на соревнованиях в Ташкенте в весовой категории до 92 кг.

Чикунова 21 апреля 2023 года установила мировой рекорд в плавании на 200 метров брассом. Достижение было ратифицировано Международной федерацией водных видов спорта.

Другими претендентами на премию были пловец Климент Колесников, фристайлист-акробат Максим Буров, гимнастки Лала Крамаренко и Виктория Листунова.

Также лауреатом премии как тренер года стала работающая в художественной гимнастике Вера Штельбаумс. Ее воспитанниками являются олимпийские чемпионки Евгения Канаева, Ксения Дудкина, Вера Бирюкова, Маргарита Алийчук.

Также на награду претендовали тренер сборной команды России по фехтованию Юлия Гараева и тренер по плаванию Витта Новожилова.

Ранее, 30 октября, аргентинский футболист американского клуба «Интер Майами» Лионель Месси стал восьмикратным обладателем приза лучшему игроку мира «Золотой мяч». Следом за аргентинцем, согласно итогам голосования, находится норвежский форвард английского клуба «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, а на третьем месте ― нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе.