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В ООН назвали Киссинджера обладавшим большим влиянием дипломатом

Дюжаррик: Киссинджер был видной фигурой в международных отношениях конца XX века
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Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
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Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер был видной в международных отношениях фигурой, оказывавшей большое влияние в международных делах. Об этом 30 ноября во время брифинга заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Он (Киссинджер. — Ред.) был видной фигурой в международных отношениях конца XX века. Очень мало дипломатов на памяти ныне живущих имели большее влияние в международных делах, чем Киссинджер», — сказал Дюжаррик, запись его выступления опубликована на YouTube-канале организации.

Он также заявил, что новость о смерти бывшего госсекретаря США опечалила генсека ООН Антониу Гутерриша.

Накануне агентство Reuters сообщило, что Киссинджер умер в возрасте 100 лет в своем доме в Коннектикуте.

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Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с его кончиной и назвал бывшего госсекретаря США выдающимся дипломатом.

Ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Виктор Мизин в беседе с «Известиями» 30 ноября заявил, что Киссинджер являлся одним из титанов мировой политики. По его словам, мировое сообщество будет сожалеть об уходе такой значимой фигуры, несмотря на все его противоречия.

Политолог-американист Малек Дудаков также добавил, что преуменьшить значимость Киссинджера в истории невозможно. По его мнению, бывший госсекретарь США ушел из жизни в тот момент, когда тот миропорядок, который помогал устроить Киссинджер, уже подошел к концу.

Генри Альфред Киссинджер родился в немецком городе Фюрт 27 мая 1923 года. С 1969 года он был советником президента США по национальной безопасности, а в 1973 году стал госсекретарем страны. До 1977 года он играл значительную роль во внешней политике Соединенных Штатов: в частности, Киссинджер был одним из архитекторов политики разрядки в отношениях США и СССР.

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