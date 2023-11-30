Путин назвал Киссинджера выдающимся дипломатом и мудрым деятелем

Президент РФ Владимир Путин назвал экс-госсекретаря США Генри Киссинджера, ушедшего из жизни 29 ноября в возрасте 100 лет, выдающимся дипломатом. Телеграмма с соболезнованиями российского лидера супруге бывшего американского госсекретаря Нэнси Киссинджер опубликована в четверг, 30 ноября, на сайте Кремля.

«Ушел из жизни выдающийся дипломат, мудрый и дальновидный государственный деятель, на протяжении многих десятилетий пользовавшийся заслуженным авторитетом во всем мире», — отметил президент России.

С именем Киссенджера связана прагматическая внешнеполитическая линия, которая позволила добиться разрядки международной напряженности и выйти на укрепившие глобальную безопасность советско-американские договоренности.

Путин подчеркнул, что ему довелось много раз лично общаться с Киссинджером. Экс-госсекретарь США был глубоким и незаурядным человеком, добавил президент РФ.

«Желаю вам, а также всем родным и близким покойного душевной стойкости перед лицом этой тяжелой утраты», — обратился российский лидер к Нэнси Киссинджер.

29 ноября Reuters сообщило, что Киссинджер умер в возрасте 100 лет дома, в Коннектикуте.

Генри Альфред Киссинджер родился в немецком городе Фюрт 27 мая 1923 года. С 1969 года он был советником президента США по национальной безопасности, а в 1973 году стал госсекретарем страны. До 1977 года он играл значительную роль во внешней политике Соединенных Штатов: в частности, Киссинджер был одним из архитекторов политики разрядки в отношениях США и СССР.