Около 200 человек эвакуировали из технопарка на юго-западе Москвы
Порядка 200 человек эвакуировали из Московского центра инновационных технологий в здравоохранении на проспекте Вернадского. Об этом 30 ноября сообщил Telegram-канал «112».
Отмечается, что на одном из этажей здания была разбита колба с бромом.
«Место происшествия оперативно обработали сорбентом. Обошлось без пострадавших», — говорится в сообщении.
Ранее, 10 августа, баллончик дихлофоса взорвался в квартире на юго-западе Москвы, в результате было нарушено остекление. Пожар потушили до прибытия сотрудников МЧС. В результате взрыва никто не пострадал.